Yeşilyurt Belediyesi kütüphane ve bilgi evleri gençlerin gözdesi oldu

Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallelerinde hizmete sunulan kütüphane ve bilgi evleri, öğrencilerden her yaştan vatandaşa kadar geniş bir kesimin yoğun ilgisini görüyor. Özellikle sınavlara hazırlanan gençlere sessiz, huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı sunan bu mekanlar, ilçenin sosyal ve kültürel hayatına da önemli katkılar sağlıyor.

Yeşilyurt Belediyesinin eğitime, kültüre ve gençlerin gelişimine yönelik yatırımları kapsamında hizmet veren kütüphane ve bilgi evleri, öğrencilerin ders çalışma ve sınavlara hazırlanma süreçlerinde önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Mahallelerde kolay ulaşılabilir noktalarda hizmet sunan bu mekanlar, gençlerin eğitim hedeflerine daha iyi şartlarda hazırlanmasına imkan tanıyor.

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Kütüphane ve bilgi evleri yalnızca öğrencilerin değil, kitap okumayı seven her yaştan vatandaşın da uğrak noktası oluyor. Türk ve dünya edebiyatının klasik eserlerinden farklı yazarların kitaplarına kadar geniş bir okuma imkanı sunan bu mekanlar, vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırırken kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.

Mahallelerin sosyal ve kültürel dokusunu güçlendiren kütüphane ve bilgi evlerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, eğitim ve kültür yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Başkan Geçit, donanımlı, bilinçli ve kültürel birikimi yüksek nesiller yetişmesine katkı sunmak amacıyla sosyal ve kültürel belediyecilik hizmetlerine önem verdiklerini belirterek, kütüphane ve bilgi evlerinin gördüğü yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.