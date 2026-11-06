TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Başkan Er'e ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti.

Bir dizi program ve açılışlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesine de bir ziyarette bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından gençlik, spor ve kültür yatırımları kapsamında hayata geçirilen ve bölgenin en kapsamlısı olan Şehir Kütüphanesinde de incelemede bulunarak bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kurtulmuş'a Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a hediye ve kayısı takdiminde bulundu.