Darende'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri Birlik Vakfı'nda konuşuldu

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Malatya Birlik Vakfı Şubesi'nde düzenlenen programda hemşerileriyle bir araya gelerek ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri, gelişim hedefleri ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Malatya Birlik Vakfı'nda gerçekleştirilen buluşmada Darende'nin tarihi ve kültürel mirası, ilçenin gelişimine yönelik hedefler ve hayata geçirilen belediye hizmetleri ele alındı. Hemşerileriyle sohbet eden Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Darende'ye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bozkurt, programın ardından yaptığı açıklamada, kendilerini ağırlayan Malatya Birlik Vakfı Şube Başkanı Mehmet Yıldırım'a, kurucu üyelere ve vakıf üyelerine teşekkür ederek, hemşerileriyle bir araya gelmenin birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını diledi.