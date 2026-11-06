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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'ya değer katacak hizmetleri açtı

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da düzenlenen üç tesisin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirde gerçekleştirilen çalışmaları takdir ederek, "Malatya bugün deprem hatıralarını geride bırakmış, modern ve güzel bir şehir olarak büyük gelişme kaydetmiştir. Malatya'da hayata geçirilen yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i tebrik ediyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:53 Güncelleme:
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'ya değer katacak hizmetleri açtı

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya’da düzenlenen üç tesisin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirde gerçekleştirilen çalışmaları takdir ederek, "Malatya bugün deprem hatıralarını geride bırakmış, modern ve güzel bir şehir olarak büyük gelişme kaydetmiştir. Malatya’da hayata geçirilen yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i tebrik ediyorum" dedi.

        İnönü Üniversitesi 20262027 Akademik Yılı açılışına katılmak, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Başharık Gençlik Merkezi, Bi Mekan Müze Kafe ve Bi Mekan Kerpiç Evler’in açılışını gerçekleştirdi. Başharık Gençlik Merkezi ve spor tesisinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya’nın yeniden ayağa kalkma sürecinde önemli mesafe katettiğini belirterek, "Sadece deprem yaralarını sarmadık, el birliğiyle geleceğin Malatya’sını inşa ettik" dedi.

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        Başkan Sami Er, Başharık Gençlik Merkezi’nin 6 bin metrekarelik alan üzerine kurulduğunu, 4 bin metrekarelik bölümünün yeşil alandan oluştuğunu dikkati çekerek, kapalı spor alanları, yüzme havuzu, açık basketbol ve voleybol sahaları, kütüphane ve atölyeleriyle merkezin gençlere ve mahalle sakinlerine çok yönlü hizmet sunacağını ifade etti.

        "Şehrimizde 43 spor tesisi yükseliyor"

        Malatya genelinde gençlik ve spor yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü kaydeden Başkan Er, 43 farklı ölçekte spor tesisinin yükseldiğini, bunlardan 6'sının yarı olimpik yüzme havuzu ve büyük kapalı spor salonlarını içeren kapsamlı kompleksler olduğunu bildirdi. Ayrıca kent genelinde 15 gençlik merkezinin inşa edildiğini belirten Başkan Er, hedeflerinin gençlerin, çocukların ve kadınların yaşadıkları mahallede yürüyerek ulaşabilecekleri sosyal tesisler oluşturmak olduğunu dile getirdi.

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        "4 milyar liralık gençlik, spor ve kültür yatırımı gerçekleştiriyoruz"

        Malatya’da yaklaşık 4 milyar liralık spor yatırımının devam ettiğini vurgulayan Başkan Er, kentin aynı zamanda kütüphaneler şehri olma yolunda ilerlediğini söyledi. Şehirde hizmete sunulan yeni kütüphanelerin yanı sıra mahallelerde de kütüphane ve sosyal alanların oluşturulduğunu kaydeden Başkan Er, gençlerin eğitim, kültür ve spor imkanlarına kolayca ulaşmasını önemsediklerini ifade etti.

        Kültür ve turizme yönelik projelere de değinen Başkan Er, müzelerin bulunduğu alanlarda kitap kafe konseptini hayata geçireceklerini belirtti. Kent Müzesi ve diğer kültürel mekanların çevresinde oluşturulacak kitap kafelerin vatandaşların vakit geçirebileceği sosyal alanlar olacağını ifade eden Başkan Er, müze ve kafeyi bir araya getiren projelerle kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini söyledi.

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        Malatya’nın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde önemli bir başarı ortaya koyduğunu belirten Başkan Sami Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, bakanlıkların, kamu kurumlarının, Valiliğin, hayırseverlerin ve vatandaşların katkısıyla şehrin kısa sürede önemli bir mesafe katettiğini söyledi. Başkan Er, "Biz sadece deprem yaralarını sarmadık, geleceğin Malatya’sını inşa ettik. Gençlik ve spor yatırımlarının yanı sıra şehrimizin altyapısına da 35 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlar belki her zaman gözle görülmüyor ancak Malatya’nın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Geçmişten gelen altyapı sorunlarının neredeyse tamamını çözüme kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Yeniden inşa ve ihya süreciyle bambaşka bir Malatya’nın oluştuğunu kaydeden Başkan Er, yepyeni bir Malatya inşa ettiklerini söyledi.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz ise Malatya’ya gösterdiği ilgi ve desteklerden dolayı TBMM Başkanı Kurtulmuş’a teşekkür etti. Her ziyarette Malatya’ya yakın ilgi gösteren ve şehrin sorunlarının çözümüne katkı sunan Kurtulmuş’un desteklerinin önemine değinen Yavuz, hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Kurtulmuş ise gün boyunca Malatya’da çeşitli programlara iştirak ettiklerini belirterek, açılışı gerçekleştirilen tesislerin kente hayırlı olmasını diledi. 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da yaşanan büyük yıkıma bizzat şahit olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şehrin bugün geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Malatya’nın deprem izlerini büyük ölçüde geride bıraktığını belirten Kurtulmuş, modern ve gelişen şehir görüntüsüyle önemli bir mesafe katettiğini söyledi.

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        Deprem sonrasında yürütülen çalışmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bakanlıkların, valiliğin, büyükşehir belediyesinin ve milletvekillerinin önemli katkılar sunduğunu kaydeden Kurtulmuş, emeği geçen herkese teşekkür etti. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların büyük bir başarı örneği olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, 13 ilde ortaya konulan performansın birçok ülkenin gerçekleştiremeyeceği bir hız ve kaliteye ulaştığını ifade etti. Yıkıntıların arasından yeni şehirlerin ve iş yerlerinin inşa edildiğini belirten Kurtulmuş, bu süreçte milletin dayanışma ruhunun yanı sıra devlet kurumlarının uyum içerisinde çalışmasının da büyük önem taşıdığını söyledi.

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        "Güçlü Türkiye, güçlü şehirler üzerinde yükselecek"

        Türkiye’nin gücünün şehirlerinin gücüyle doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Malatya’ya yapılan her yatırımın yalnızca şehre değil, 86 milyon vatandaşa hizmet anlamı taşıdığını söyledi. Özellikle gençlere yönelik yatırımların önemine işaret eden Kurtulmuş, açılışı yapılan gençlik merkezi, kültür merkezleri ve kitap kafelerin Malatyalı gençlere önemli imkanlar sunacağını belirtti.

        Şehirlerin güzelleşmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesiyle Türkiye’de huzur, esenlik ve refahın daha da artacağını ifade eden Kurtulmuş, Malatya’da hayata geçirilen yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başta olmak üzere emeği geçen tüm belediye çalışanlarını tebrik etti.

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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, açılışı yapılan tesislerin Malatya’ya ve gençlere hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

        Konuşmaların ardından, Başharık Spor Merkezi, Bi Mekân Müze Kafe ve Bi Mekân Kerpiç Evler'in açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından gerçekleştirildi. Açılış törenine; Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Başharık Gençlik Merkezi gençlere çok yönlü imkânlar sunacak

        6 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Başharık Gençlik Merkezi, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren donanımıyla hizmet verecek. Merkezde kapalı halı saha, açık basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra fitness salonu, kütüphane ve gençlik merkezi alanları bulunuyor. Açılır kapanır terasıyla kitap kafe konseptine de sahip olan tesis, gençlerin spor yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri ve sosyal etkinliklere katılabilecekleri önemli bir yaşam alanı olacak.

        Bi Mekân Müze Kafe, kültür ve sosyal yaşamı buluşturacak

        Toplam 3 bin 150 metrekarelik alanda hayata geçirilen Bi Mekân Müze Kafe, müze ve kitap kafe konseptini bir araya getiriyor. İç mekânda 120, bahçe bölümünde ise 96 kişilik kapasiteye sahip olan tesis, ziyaretçilere kültür ve sosyal yaşamı bir arada deneyimleme imkânı sunacak. Kitapların, kültürel birikimin ve sosyal yaşamın buluşma noktası olarak tasarlanan mekânın, kent kültürüne katkı sağlaması hedefleniyor.

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        Bi Mekân Kerpiç Evler, geleneksel mimariyi yaşatacak

        8 bin metrekarelik toplam alan içerisinde oluşturulan Bi Mekân Kerpiç Evler, geleneksel kerpiç mimarisini sosyal yaşamla buluşturuyor. Kafe ve restoran bölümleri, avluları ve teras alanlarıyla tasarlanan tesis, Malatya’nın kültürel dokusunu yansıtan önemli bir sosyal yaşam alanı olacak. Geleneksel mimarinin yaşatılmasına katkı sunacak mekân, vatandaşlara farklı bir ortamda vakit geçirme ve sosyalleşme imkanı sağlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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