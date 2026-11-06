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        Üniversiteli gençlik topluluğundan Ulupamir köyüne ziyaret

        İnönü Üniversitesi Türk Dünyası Gençlik Topluluğu, Van'ın Erciş ilçesinde Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Üniversiteli gençlik topluluğundan Ulupamir köyüne ziyaret

        İnönü Üniversitesi Türk Dünyası Gençlik Topluluğu, Van'ın Erciş ilçesinde Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Köyünü ziyaret etti.

        Topluluktan yapılan açıklamada, topluluk üyelerinin köy sakinlerinin konukseverliği ile karşılandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İnönü Üniversitesi Türk Dünyası Gençlik Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Melih Can Akyol, ziyaretle Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşen kardeşlik ruhunun en somut nişanesine şahitlik ettiklerini ifade ederek, "Geçmişimize ve kardeşlerimize olan ahde vefamızı bir kez daha göstermiş bulunuyoruz. Bizleri bağrına basan Ulupamir ahalisine şükranlarımı sunuyorum. Türk dünyası gençliği olarak Türk dünyasının birliğini yüreğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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        Galeri
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