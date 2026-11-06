TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malatya'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra belediyenin faaliyetleri hakkında Er'den bilgi aldı, çalışmalarında kendisine başarılar diledi.

Kurtulmuş, Malatya Valiliğine gelişinde Vali Seddar Yavuz tarafından karşılandı. Polis tören mangasını selamlayan Kurtulmuş'a, çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Malatya'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

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