Kuluncak'ta 5 bin dönüm araziyi sulayacak proje hayata geçiriliyor

Belediye Başkanı Erhan Cengiz, çiftçilerin emeğini ve üretimini destekleyen yatırımlarla Kuluncak'ın tarımsal potansiyelini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, projenin ilçeye kazandırılmasında destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Haluk Şener, şube müdürleri ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaklaşık 5 bin dönüm araziyi kapsayan projenin tamamlanmasıyla ilçedeki tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin sulama ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

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