Malatya'da bir kişi silahla öldürüldü
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 07.11.2026 - 14:20 Güncelleme:
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Gayret Mahallesi'nde, Eser Kaya (42) ile E.G. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Polis ekipleri, E.G'yi yakalayarak gözaltına aldı, olayda kullanılan tabancaya el koydu.
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