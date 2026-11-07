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        İtfaiye eri tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü

        MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde tartıştığı komşusu Erhan G. (40) tarafından tabanca ile vurulan itfaiye eri Eser Kaya (42) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:31 Güncelleme:
        İtfaiye eri tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü

        MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde tartıştığı komşusu Erhan G. (40) tarafından tabanca ile vurulan itfaiye eri Eser Kaya (42) yaşamını yitirdi.

        Olay, sabah saatlerinde ilçenin Gayret Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları apartmanda, itfaiye eri olan Eser Kaya ile komşusu Erhan G. arasında tartışma çıktı. Köy koruyucusu olduğu öğrenilen Erhan G., Eser Kaya'ya tabanca ile iki el ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Babasının ziyaretine giden Eser Kaya'nın eşi ile annesi olayı haber alıp geldiği evinin önünde sinir krizi geçirdi. Eser Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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        Şüpheli Erhan G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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