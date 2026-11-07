Malatya Yeşilyurt Spor, Kırşehir ile berabere kaldı
TFF 3. Lig 3. Grup'un 10. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile 22 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 3. Grup’un 10. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile 22 berabere kaldı.
Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Malatya Yeşilyurt Spor, 7. dakikada Aykut Sarıdoğan’ın golüyle 10 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda konuk ekip, 48. dakikada Ozan Can Dursun’un golüyle beraberliği yakaladı. Kırşehir FSK, 53. dakikada Mustafa Pınarcı’nın kaydettiği golle 21 öne geçti. Malatya Yeşilyurt Spor, 64. dakikada Muhammed Enes Yılmaz’ın golüyle skoru 22’ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 22 sona erdi.
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