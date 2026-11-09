Başkan Geçit: "Sıfır atık hareketini tüm imkanlarımızla destekliyoruz"

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından özel bir eğitim kurumunda gerçekleştirilen farkındalık eğitimini takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başarıyla devam eden "Sıfır Atık" hareketini tüm imkanlarıyla desteklediklerini söyledi.

Okul idarecileri ve öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, okulun konferans salonunda gerçekleşen eğitim çalışmasını takip etti.

Yeşilyurt Belediyesi’nde görev yapan çevre mühendisleri tarafından öğrencilere iklim değişikliğinin nedenleri, çevre üzerindeki etkileri, doğal kaynakların korunması, geri dönüşümün önemi ve sıfır atık uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

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"Çevre bilinci küçük yaşlarda kazanılmalı"

Eğitim programının ardından öğrencilere hitap eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, çevre bilincinin erken yaşlarda kazanılmasının geleceğin daha sağlıklı ve yaşanabilir olması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

İklim değişikliğinin tüm dünyayı etkileyen önemli bir sorun haline geldiğini belirten Başkan Geçit, "Hem bilimsel hem de anlaşılabilir bir dille sizlere çevrenin önemini anlatıyoruz. Bu çalışmalarla toplumsal bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle iş birliği içerisinde, okullarımızın ve öğretmenlerimizin destekleriyle eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Eğitimlerimiz sayesinde binlerce öğrencimize ulaştık, çevreyi korumanın ve kaynakları verimli kullanmanın önemini anlattık. Çocuklarımızın gösterdiği ilgi ve duyarlılık bizleri son derece mutlu etti. Dünyada iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği sorunlar artık çok daha detaylı şekilde ele alınıyor. Dünya bu değişimle karşı karşıya ve bunun sebeplerinin önemli bir bölümü insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor" dedi.

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"Sıfır atık eğitimlerimize devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası ölçekte önemli bir çevre hareketine dönüştüğünü vurgulayan Başkan Geçit, "Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde artık dünyada bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık projelerine bizler de elimizdeki imkânlarla katkı sunuyoruz. Çevre ve doğa bilinci küçük yaşlarda kazanıldığında kalıcı hale geliyor. Bu nedenle okullarımızda gerçekleştirdiğimiz iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimlerini çok değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.