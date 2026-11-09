Türkiye'nin "sakin şehri" Arapgir'deki Gökkuşağı Tepeleri havadan görüntülendi

Farklı toprak yapılarını ve katmanlarını bir arada barındıran tepeler, kırmızı, gri ve pembe tonlarıyla rengarenk görüntüler oluşturuyor.

Kasım 2021'de İtalya'da düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında alınan kararla "sakin şehir" ünvanı kazanan Arapgir'in Kaynak Mahallesi'nde bulunan tepeler, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

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