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        Türkiye'nin "sakin şehri" Arapgir'deki Gökkuşağı Tepeleri havadan görüntülendi

        Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin "sakin şehirler" ağına dahil olan Malatya'nın Arapgir ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, farklı renk tonlarıyla oluşturduğu manzarasıyla dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Türkiye'nin "sakin şehri" Arapgir'deki Gökkuşağı Tepeleri havadan görüntülendi

        Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin "sakin şehirler" ağına dahil olan Malatya'nın Arapgir ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, farklı renk tonlarıyla oluşturduğu manzarasıyla dikkati çekiyor.

        Kasım 2021'de İtalya'da düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında alınan kararla "sakin şehir" ünvanı kazanan Arapgir'in Kaynak Mahallesi'nde bulunan tepeler, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

        Farklı toprak yapılarını ve katmanlarını bir arada barındıran tepeler, kırmızı, gri ve pembe tonlarıyla rengarenk görüntüler oluşturuyor.

        Doğal yapısıyla görülmeye değer manzaralar sunan Gökkuşağı Tepeleri, dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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