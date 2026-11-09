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        Battalgazi'deki Belediyesi'nden öğrencilere sanat desteği

        Battalgazi Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Atölyesi'ndeki resim kursunda öğrenciler yetenek sınavlara hazırlanırken aynı zamanda hobi olarak kendilerini geliştiriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Battalgazi'deki Belediyesi'nden öğrencilere sanat desteği

        Battalgazi Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Atölyesi'ndeki resim kursunda öğrenciler yetenek sınavlara hazırlanırken aynı zamanda hobi olarak kendilerini geliştiriyor.

        Atölyede eğitim alan öğrenciler, hayal güçlerini tuvallere yansıtarak iç dünyalarını sanatla buluşturuyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yeteneklerini keşfeden kursiyerler, kısa sürede önemli eserler ortaya koyuyor. Samimi ve sıcak bir aile ortamında gerçekleştirilen kurslar, katılımcılara hem sosyalleşme imkânı sunuyor hem de sanat sevgisini aşılıyor.

        Battalgazi Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde tüm yaş grubu öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kurslar, haftanın 7 günü tamamen ücretsiz olarak düzenleniyor. Sanata ilgisi olan öğrencilerin kolayca katılım sağlayabileceği bu eğitimler sayesinde, Battalgazi'de sanat toplumun her kesimine ulaşıyor. Eğitim kalitesiyle adından söz ettiren atölye, sadece bir hobi kursu olmanın ötesinde büyük başarılara imza atıyor. Kursiyerlerin Güzel Sanatlar ve ilgili yetenek sınavlarındaki yüzde 100 başarı oranı, atölyenin doğru ve profesyonel eğitim politikasını gözler önüne seriyor. Battalgazi Belediyesi, genç yetenekleri geleceğe hazırlarken, ilçede sanatın ve sanatçının en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

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        Kursa katılan öğrenciler desteklerinden dolayı Başkan Taşkın'a teşekkür ederken kursiyerlerden Mervan Yolcu, "Üniversiteside Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisiyim. Battalgazi Belediyesi'nin açmış olduğu bu kursta eğitim alarak yetenek sınavı kazandım ve şu an hala kursuma devam ediyorum. Kişisel gelişim açısından farklı teknikler öğretilmesi açısından karikatür, ebru, yağlı boya ve giğer konularda kursların devamlılığıyla kendimizi geliştirmemiz açısından imkan sağlıyor" ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Yusuf Böngöl de, "Battalgazi Belediyesi açmış olduğu kursa lise son sınıf öğrencisi olarak akademik anlamda eğitim alıyorum. Akademik ve hobi olarak eğitim alan arkadaşlarımı bu kursu tercih edip hem akademik hem de teknik olarak geliştirmeleri için çağırıyorum. Hepsi birbirinden deneyimli öğretmenlerimin yardımıyla kendimi teknik açıdan geliştirerek sınava emin adımlarla ilerliyorum. Herkesin bu kurstan faydalanmasını isterim" dedi. Kursiyerlerden Leyla Öz de, "Battalgazi Belediyemizin açmış olduğu resim kursunda hayal ediyorum çiziyorum ve öğreniyorum." derken, Nisa Sevinç ise "Boyamayı çok seviyorum Battalgazi belediyemize ve öğretmenimiz çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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