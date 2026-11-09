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        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere akademik destek

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesi hususunda çocukların ve gençlerin eğitim hayatına destek olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere akademik destek

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesi hususunda çocukların ve gençlerin eğitim hayatına destek olmaya devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Semt Konakları'nda ücretsiz eğitim alan öğrencilerin akademik gelişimlerinin takip edilmesi amacıyla hafta sonu İzleme ve Değerlendirme Sınavı gerçekleştirildi.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde (MABEM), 20262027 eğitimöğretim yılı kapsamında eğitim gören 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik ilk İzleme ve Değerlendirme Sınavı yapıldı. Yaklaşık 1.360 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sınavla birlikte öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin belirlenmesi ve eğitim süreçlerinin yakından takip edilmesi sağlanıyor.

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        Eğitime erişimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir unsuru olarak gören Malatya Büyükşehir Belediyesi, farklı bölgelerde bulunan eğitim merkezleri aracılığıyla öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sunuyor. Kernek Vahap Küçük Külliyesi, Melekbaba Semt Konağı, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı ve Yeşiltepe Semt Konaklarında öğrencilere ücretsiz ders, etüt ve birebir eğitim hizmetleri veriliyor. Öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen İzleme ve Değerlendirme Sınavlarında ayrıca öğrencilerin ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim çalışmalarının daha etkin ve verimli şekilde planlanmaları gerçekleştiriliyor.

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