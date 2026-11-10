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        İnönü Üniversitesinde öğrencilere sınav molası ikramı

        İnönü Üniversitesinde vize haftası dolayısıyla Genç Yazılım Topluluğu, Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya ÜniAk iş birliğiyle öğrencilere yönelik ikram programı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:17 Güncelleme:
        İnönü Üniversitesinde öğrencilere sınav molası ikramı

        İnönü Üniversitesinde vize haftası dolayısıyla Genç Yazılım Topluluğu, Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya ÜniAk iş birliğiyle öğrencilere yönelik ikram programı düzenlendi.

        İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde düzenlenen etkinlikte, sınavlarına hazırlanan öğrencilere tavuk pilav ve ayran ikram edilerek yoğun çalışma temposuna kısa bir mola verme imkânı sunuldu.

        Etkinliğe İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Kağan Mercan katıldı.

        12 Kasım'a kadar her gün saat 19.00'da devam edecek ikram programıyla, vize haftasında öğrencilere moral verilmesi ve üniversite bünyesindeki dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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