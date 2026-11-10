İnönü Üniversitesinde öğrencilere sınav molası ikramı

12 Kasım'a kadar her gün saat 19.00'da devam edecek ikram programıyla, vize haftasında öğrencilere moral verilmesi ve üniversite bünyesindeki dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde düzenlenen etkinlikte, sınavlarına hazırlanan öğrencilere tavuk pilav ve ayran ikram edilerek yoğun çalışma temposuna kısa bir mola verme imkânı sunuldu.

İnönü Üniversitesinde vize haftası dolayısıyla Genç Yazılım Topluluğu, Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya ÜniAk iş birliğiyle öğrencilere yönelik ikram programı düzenlendi.

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