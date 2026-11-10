Malatya Yeşilyurtspor attığı 38 golle profesyonel liglerin zirvesinde

OKAN COŞKUN - Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, 10 haftada attığı 38 golle Türkiye profesyonel futbol liglerinin en golcü takımı oldu.

Hücumdaki etkili performansıyla dikkati çeken sarı-siyahlı ekip, maç başına 3,8 gol ortalaması yakalayarak Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki takımları geride bıraktı.

Ligler genelinde yapılan karşılaştırmada Süper Lig'de Fenerbahçe 11 maçta 29, 1. Lig'de Metro Holding Kayserispor 14 maçta 33, 2. Lig Beyaz Grup'ta Muşspor ise 10 maçta 29 gol kaydetti.

Yeşilyurtspor, toplam gol sayısında en yakın takipçisi Kayserispor'un 5, Fenerbahçe ve Muşspor'un ise 9 gol önünde yer aldı.

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- Maç başına gol ortalamasında da zirvede

Yeşilyurtspor, toplam gol sayısının yanı sıra maç başına gol ortalamasında da rakiplerini geride bıraktı.

Ligdeki 10 karşılaşmada 38 gol atan Malatya ekibi, maç başına 3,8 gol ortalamasına ulaştı. Bu alanda Muşspor, Eskişehirspor ve Ejderoğlu Kırşehir Futbol 2,9, Fenerbahçe 2,64, Kayserispor ise 2,36 gol ortalamasıyla Malatya Yeşilyurtspor'u takip etti.

Yeşilyurtspor, hem toplam gol sayısında hem de maç başına gol ortalamasında ilk sırada yer aldı.

- Grubunda en yakın rakibiyle 9 gol fark var

Malatya Yeşilyurtspor, kendi grubunda da hücum gücüyle öne çıktı.

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Geride kalan 10 haftada 38 gol atan sarı-siyahlı ekibi, 29 golle Ejderoğlu Kırşehir Futbol ve 24 golle Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor takip etti.

Savunmada da başarılı bir performans sergileyen Malatya temsilcisi, kalesinde yalnızca 6 gol görerek 32 averaja ulaştı.

- Farklı galibiyetler gol istatistiklerini yükseltti

Yeşilyurtspor'un gol sayısında farklı galibiyetler de etkili oldu.

Adanaspor'u sahasında 8-0 mağlup eden Malatya ekibi, Yozgat Belediyesi Bozokspor'u deplasmanda 9-1, Karaman FK'yi ise yine dış sahada 6-1 yendi.

Son olarak Ejderoğlu Kırşehir Futbol ile 2-2 berabere kalan Yeşilyurtspor, böylece ligdeki gol sayısını 38'e çıkardı.

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Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan Malatya temsilcisi, 26 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor.

Yeşilyurtspor, sezonun kalan bölümünde de başarılı performansını sürdürerek 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.