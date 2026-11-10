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        Başkan Geçit'ten sınav öncesi öğrencilere moral desteği

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya İnönü Üniversitesinde vize sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek gençlere moral verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Başkan Geçit'ten sınav öncesi öğrencilere moral desteği

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya İnönü Üniversitesinde vize sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek gençlere moral verdi.

        İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Kağan Mercan ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Talha Polat'ın da katıldığı programda, sınav heyecanı yaşayan üniversite öğrencileriyle sohbet edildi.

        Yeşilyurt Belediyesi tarafından 912 Kasım tarihleri arasında düzenlenen program kapsamında öğrencilere tavuk pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Sınavlara hazırlanan gençlerle yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, öğrencilerin talep ve düşüncelerini dinleyerek başarı dileklerini iletti.

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        "Gençlerimizin her zaman yanındayız"

        Gençlerin eğitim hayatlarında her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Geçit, öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik bu tür buluşmaların önemine dikkat çekti.

        Başkan Geçit, vize sınavlarına hazırlanan tüm öğrencilere başarılar dileyerek eğitim hayatlarında güzel sonuçlar elde etmeleri temennisinde bulunurken, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatıdır. Eğitim hayatlarının en önemli dönemlerinden birinde, vize sınavlarına hazırlanırken yanlarında olmak, onlara küçük de olsa bir moral ve motivasyon sağlamak istedik. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onların ihtiyaçlarına kulak vermeye ve eğitim yolculuklarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bugün burada sadece ikramlarımızı paylaşmıyor, aynı zamanda gençlerimizle gönül bağı kuruyoruz. Bu güzel buluşmada bizleri yalnız bırakmayan İnönü Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Nusret Akpolat'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize vize sınavlarında başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını aldıkları güzel bir gelecek temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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