Darende'de Atatürk için anma töreni

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrenciler tarafından Atatürk'ün sevdiği "Manastır" türküsü seslendirildi, şiirler okundu. "Benim Adım Mustafa" adlı oratoryo gösterisi ise katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

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