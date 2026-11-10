Darende'de mahallelerin sorunları yerinde tespit ediliyor

Darende’nin tüm mahallelerine eşit hizmet anlayışıyla yaklaştıklarını belirten Bozkurt, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, mahalle ziyaretleri kapsamında Mollauşağı Mahallesi’nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede gerçekleştirilen saha incelemesinde ihtiyaç ve eksiklikler yerinde değerlendirilirken, vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Görüşmelerde mahallede çözüm bekleyen sorunlar ele alınarak yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Mollauşağı Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin talep ve beklentilerini dinledi.

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