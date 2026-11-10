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        "Dünya kayısı başkenti" Malatya'daki bahçelerde sonbahar renkleri hakim oldu

        "Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı bahçeleri, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:09 Güncelleme:
        "Dünya kayısı başkenti" Malatya'daki bahçelerde sonbahar renkleri hakim oldu

        "Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı bahçeleri, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

        Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi farklı irilik ve lezzete sahip 32 çeşitten yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kente sonbahar renkleri hakim oldu.

        Kent merkezi ve Hekimhan ilçesinde sarının tonlarına bürünen kayısı bahçeleri, doğal bir stüdyoyu andırıyor.

        Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı dört mevsim sunduğu farklı renk tonajlarıyla sonbaharda da görenlerin beğenisini topluyor.

        Renk cümbüşüne bürünen kayısı ağaçları sarı ve kırmızı renkleriyle görsel şölen yaşatıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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