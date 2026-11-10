Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Malatya'da anıldı

        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Malatya'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Malatya'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Malatya'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Malatya'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Hekimhan ilçesinde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Anma programı Hekimhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti.

        Hekimhan Anadolu Lisesi öğretmeni Soner Kayaduman'ın konuşmasının ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının anlatıldığı video gösterimi izlendi ve şiirler okundu.

        Oratoryo ve tiyatro gösteriminden sonra seslendirilen Atatürk'ün sevdiği türküler dinlendi.

        REKLAM

        Törene, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Tuğban Özben, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Kale

        Kale ilçesi Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Ardından sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden program, müzik dinletisi, şiirlerin okunması, oratoryo ve sinevizyon gösteriminin izlenmesi ile sona erdi.

        REKLAM

        Programa, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkanı İhsan Özbay, kurum amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Arguvan

        Arguvan ilçesinde anma töreni, Nazım Hikmet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü koordinesinde anma programı düzenlendi.

        Program, şiirlerin okunması ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle sona erdi.

        Programa, Arguvan Kaymakamı Salih Ağar, Belediye Başkanı Ersoy Eren, siyasi partilerin ilçe başkanları, gaziler, şehit yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Darende'de Atatürk için anma töreni
        Darende'de Atatürk için anma töreni
        Başkan Geçit'ten sınav öncesi öğrencilere moral desteği
        Başkan Geçit'ten sınav öncesi öğrencilere moral desteği
        Malatya'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
        Malatya'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
        Malatya Yeşilyurtspor attığı 38 golle profesyonel liglerin zirvesinde
        Malatya Yeşilyurtspor attığı 38 golle profesyonel liglerin zirvesinde
        İnönü Üniversitesinde öğrencilere sınav molası ikramı
        İnönü Üniversitesinde öğrencilere sınav molası ikramı
        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama
        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama