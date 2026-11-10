Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Malatya'da anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Malatya'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Malatya'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Hekimhan ilçesinde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Anma programı Hekimhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti.
Hekimhan Anadolu Lisesi öğretmeni Soner Kayaduman'ın konuşmasının ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının anlatıldığı video gösterimi izlendi ve şiirler okundu.
Oratoryo ve tiyatro gösteriminden sonra seslendirilen Atatürk'ün sevdiği türküler dinlendi.
Törene, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Tuğban Özben, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Kale
Kale ilçesi Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Ardından sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden program, müzik dinletisi, şiirlerin okunması, oratoryo ve sinevizyon gösteriminin izlenmesi ile sona erdi.
Programa, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkanı İhsan Özbay, kurum amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Arguvan
Arguvan ilçesinde anma töreni, Nazım Hikmet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü koordinesinde anma programı düzenlendi.
Program, şiirlerin okunması ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle sona erdi.
Programa, Arguvan Kaymakamı Salih Ağar, Belediye Başkanı Ersoy Eren, siyasi partilerin ilçe başkanları, gaziler, şehit yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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