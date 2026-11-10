Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Malatya'da anıldı

İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden program, müzik dinletisi, şiirlerin okunması, oratoryo ve sinevizyon gösteriminin izlenmesi ile sona erdi.

Anma programı Hekimhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti.

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