Arguvan'da 2 bin ağaç dikildi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde mahalle sakinlerinin girişimiyle 2 bin ağaç toprakla buluşturuldu.

Arguvan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasıyla mahallenin yeşil alanlarının artırılması hedeflendi. Ağaç dikimi ve sulama çalışmalarına Arguvan Belediyesi de destek verdi.

Çalışmaya sağlanan destek dolayısıyla Çiftlik Mahallesi Dernek Başkanı Mehmet Uçar ve Yönetim Kurulu Üyesi Aliseydi Ay, Belediye Başkanı Ersoy Eren'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Başkan Ersoy Eren, çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir Arguvan bırakılması açısından ağaçlandırma çalışmalarının önem taşıdığını belirterek, belediye olarak çevreye yönelik çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

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Dernek Başkanı Mehmet Uçar ve Yönetim Kurulu Üyesi Aliseydi Ay ise dikilen 2 bin ağacın korunması ve sulanmasının önemine dikkat çekerek, desteklerinden dolayı Başkan Eren'e teşekkür etti.