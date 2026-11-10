Hafif ticari araç ile çarpışan patpatın sürücüsü ve eşi öldü (2)

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile patpat olarak adlandırılan tarım aracın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Cevdet Kurnaz'ın (65) eşi Döndü Kurnaz da (60) yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.