Beydağı'nda yüz binlerce tohum toprakla buluşuyor

Gelecek nesillere daha yeşil bir Malatya bırakmayı hedefleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Beydağı Ağaçlandırma Sahası'nda fidan dikimi ve tohum ekimi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Malatya'nın farklı noktalarında geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Beydağı Ağaçlandırma Sahası'nda da 10 bin 444 adet sarıçam, Toros sediri ve kızılçam fidanı dikti. Bu yıl da çalışmalarını sürdüren ekipler, ardıç ve alıç fidanlarının dikiminin yanı sıra yüz binlerce meşe palamudu tohumunu toprakla buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlıyor.

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Fidan dikimi ve tohum ekimi çalışmalarını sürdürerek şehrin yeşil alan varlığını artırmayı, doğal yaşamı desteklemeyi ve gelecek kuşaklara daha yeşil bir şehir bırakmak gayret içerisinde çalıştıklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürü Ebubekir Gür, ağaçlandırma faaliyetlerinin "Kaldığımız Yerden Devam" sloganıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Beydağı Ağaçlandırma Sahası'nda çam ağaçlarının yanı sıra meşe palamudu tohumlarının da toprakla buluşturulduğunu ifade eden Gür, "Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak ‘Kaldığımız Yerden Devam' sloganıyla fidanlarımızı dikmeye devam ediyoruz. Beydağı Ağaçlandırma Sahamızda çam ağaçlarımızın yanına birer adet de meşe palamudu ekiyoruz. Bugün bu alana yüz binlerce tohum getirdik ve tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. İnşallah gelecek nesillerimize yeşil bir Malatya sunmayı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde Malatya'mızda gelecek nesillere yemyeşil bir gelecek bırakmak için gayret ediyoruz" dedi.