Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Beydağı'nda yüz binlerce tohum toprakla buluşuyor

        Beydağı'nda yüz binlerce tohum toprakla buluşuyor

        Gelecek nesillere daha yeşil bir Malatya bırakmayı hedefleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Beydağı Ağaçlandırma Sahası'nda fidan dikimi ve tohum ekimi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Beydağı'nda yüz binlerce tohum toprakla buluşuyor

        Gelecek nesillere daha yeşil bir Malatya bırakmayı hedefleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Beydağı Ağaçlandırma Sahası'nda fidan dikimi ve tohum ekimi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Malatya'nın farklı noktalarında geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Beydağı Ağaçlandırma Sahası'nda da 10 bin 444 adet sarıçam, Toros sediri ve kızılçam fidanı dikti. Bu yıl da çalışmalarını sürdüren ekipler, ardıç ve alıç fidanlarının dikiminin yanı sıra yüz binlerce meşe palamudu tohumunu toprakla buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlıyor.

        REKLAM

        Fidan dikimi ve tohum ekimi çalışmalarını sürdürerek şehrin yeşil alan varlığını artırmayı, doğal yaşamı desteklemeyi ve gelecek kuşaklara daha yeşil bir şehir bırakmak gayret içerisinde çalıştıklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürü Ebubekir Gür, ağaçlandırma faaliyetlerinin "Kaldığımız Yerden Devam" sloganıyla sürdürüldüğünü belirtti.

        Beydağı Ağaçlandırma Sahası'nda çam ağaçlarının yanı sıra meşe palamudu tohumlarının da toprakla buluşturulduğunu ifade eden Gür, "Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak ‘Kaldığımız Yerden Devam' sloganıyla fidanlarımızı dikmeye devam ediyoruz. Beydağı Ağaçlandırma Sahamızda çam ağaçlarımızın yanına birer adet de meşe palamudu ekiyoruz. Bugün bu alana yüz binlerce tohum getirdik ve tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. İnşallah gelecek nesillerimize yeşil bir Malatya sunmayı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde Malatya'mızda gelecek nesillere yemyeşil bir gelecek bırakmak için gayret ediyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Kuyt için altyapı formülü!
        Kuyt için altyapı formülü!
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım

        Benzer Haberler

        Arguvan'da 2 bin fidan toprakla buluştu
        Arguvan'da 2 bin fidan toprakla buluştu
        Hafif ticari araç ile çarpışan patpatın sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Hafif ticari araç ile çarpışan patpatın sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Doğanşehir'de anıldı
        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Doğanşehir'de anıldı
        Battalgazi Belediyesinden iki mahallede stabilize çalışması
        Battalgazi Belediyesinden iki mahallede stabilize çalışması
        "Dünya kayısı başkenti" Malatya'daki bahçelerde sonbahar renkleri hakim old...
        "Dünya kayısı başkenti" Malatya'daki bahçelerde sonbahar renkleri hakim old...
        Darende'de mahallelerin sorunları yerinde tespit ediliyor
        Darende'de mahallelerin sorunları yerinde tespit ediliyor