Malatya'da hafif ticari araç tarım aracıyla çarpıştı, 2 kişi öldü

Döndü Kurnaz da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan E.K. ve Döndü Kurnaz (60) ise ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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