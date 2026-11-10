Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
Giriş: 10.11.2026 - 19:58 Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip neticesinde operasyon düzenlendi.
Belirlenen 3 araçta ve 7 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile 288 uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ