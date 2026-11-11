İnönü Üniversitesi COP31'de 22 projeyle yer alacak

İnönü Üniversitesi, 920 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, afetlere dirençli şehirler ve döngüsel ekonomi alanlarında geliştirdiği 22 projeyi uluslararası platformda tanıtacak. Üniversitenin akademisyenleri tarafından hazırlanan çalışmalar, Yeşil Bölge’de kurulacak stant ve dijital ekranlarda katılımcılarla buluşacak.

İnönü Üniversitesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü bilimsel çalışmaları COP31’de uluslararası kamuoyuyla paylaşacak. Üniversitenin farklı akademik birimlerinden akademisyenlerin hazırladığı projeler, konferans kapsamında gerçekleştirilecek sunumlarla uluslararası katılımcıların ilgisine sunulacak.

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İnönü Üniversitesi'nin COP31 programında yer alan projeleri karbon ayak izinin azaltılması, iklim dostu kampüs uygulamaları, afet sonrası kentsel dayanıklılık, su ve gıda güvenliği, sıfır atık, sürdürülebilir enerji teknolojileri, iklim ve sağlık ilişkisi ile çevresel risklerin azaltılması gibi geniş bir konu yelpazesini kapsıyor Üniversitenin çalışmaları, Yeşil Bölge’de bulunan 09 numaralı stantta ve 05 numaralı ortak dijital ekranda tanıtılacak.

13 Kasım'da gerçekleştirilecek sunumlarla başlayacak program, gün boyunca farklı alanlarda hazırlanan projelerin akademisyenler tarafından anlatılmasıyla devam edecek.