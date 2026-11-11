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        Turgut Özal Tabiat Parkı sonbaharın renklerine büründü

        Malatya'da vatandaşların dinlenmek ve doğayla vakit geçirmek için tercih ettiği Turgut Özal Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Turgut Özal Tabiat Parkı sonbaharın renklerine büründü

        Malatya'da vatandaşların dinlenmek ve doğayla vakit geçirmek için tercih ettiği Turgut Özal Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Orduzu Mahallesi'nde bulunan parkta, havaların soğumasıyla ağaçların yaprakları renk değiştirdi.

        Sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, parkın doğal güzelliğine renk katarken ortaya çıkan manzara ziyaretçilere görsel şölen sundu.

        Parkta, ağaçların sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen yaprakları, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için güzel manzaralar oluşturdu.

        Parkta yaşayan kediler de sararan yaprakların arasında dolaşarak sonbahar manzarasına eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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