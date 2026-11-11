Turgut Özal Tabiat Parkı sonbaharın renklerine büründü

Parkta yaşayan kediler de sararan yaprakların arasında dolaşarak sonbahar manzarasına eşlik etti.

Parkta, ağaçların sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen yaprakları, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için güzel manzaralar oluşturdu.

Malatya'da vatandaşların dinlenmek ve doğayla vakit geçirmek için tercih ettiği Turgut Özal Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

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