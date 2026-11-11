Arguvan'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Arguvan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara fidan hediye edilerek ağaçlandırmanın ve doğayı korumanın önemine dikkat çekildi.
Etkinlikte yapılan açıklamada, ağaçlandırmanın yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de ilgilendiren önemli bir sorumluluk olduğu belirtilerek, "Doğayı korumak, yeşil alanlarımızı artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün dağıttığımız her fidan, geleceğe bırakacağımız bir nefes ve çocuklarımıza emanet edeceğimiz yeşil bir mirastır. Daha yeşil bir Arguvan ve daha güzel bir gelecek için hep birlikte doğamıza sahip çıkmalıyız" ifadelerine yer verildi.
Vatandaşlar ağaçlandırma çalışmalarına destek olmaya ve doğayı korumaya davet edilirken, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren de fidan dağıtım programına katıldı.
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