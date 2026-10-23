Başkan Geçit: "Taleplere hızlı ve pratik çözümler üretiyoruz"

Yeşilyurt Belediyesinin "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantıları kapsamında Özalper Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hızlı ve kalıcı çözümler üretmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin vatandaşlarla yerel yönetimler arasındaki iletişimi güçlendirmek, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla düzenlediği "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantıları devam ediyor. Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından Özalper Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlar; kentsel dönüşüm, yol, asfalt, çevre düzenlemesi, su ve kanalizasyon başta olmak üzere mahallelerinde yaşadıkları sorunları ve beklentilerini dile getirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin de katıldığı toplantıda, iletilen talepler değerlendirilerek çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan geçit, vatandaşların taleplerini yerinde dinliyor

Vatandaşların talep ve beklentilerini doğrudan dinlemenin hizmetlerin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt’un bütün mahallelerinde yaşam kalitesini artırmak için yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti.

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İnsan ve toplum odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Geçit, mahallelerden gelen taleplere duyarsız kalmadıklarını, sorunları yerinde tespit ederek ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çözüm üretmeye önem verdiklerini belirtti.

Başkan Geçit, vatandaşların yalnızca taleplerini dinlemekle yetinmediklerini, iletilen konuları çözüm odaklı bir yaklaşımla ele aldıklarını ifade ederek, "Hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini doğrudan kendilerinden dinliyor, mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. İletilen sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyor, imkânlarımız ve ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde hızlı, pratik ve kalıcı çözümler üretmeye özen gösteriyoruz. Amacımız, Yeşilyurt’umuzun her mahallesinde yaşam kalitesini yükseltmek ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmaktır" dedi.

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Kurumlar arası iş birliğiyle çözüm odaklı hizmet

Toplantıda vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili birimler ve kurum yetkilileri tarafından değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu. Mahalle sakinlerinin beklentilerinin doğrudan dinlendiği buluşmada, çözüm gerektiren konuların takip edilmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesi üzerinde duruldu.