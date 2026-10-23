Bakan Aşkın Bak: Terörsüz Türkiye sürecinde sporun birleştirici gücünü kullanmak görevimiz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “'Terörsüz Türkiye'de de en önemli görevlerimizden bir tanesi bizim sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmak ve yapmak. Bakın daha önce roket seslerinin olduğu Cudi Dağları’nda bugün raket sesleri var” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Bak, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında düzenlenen programa katıldı. Malatya Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programa Bakan Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları, çevre illerden gelen çevre illerden gelen partililer ve vatandaşlar katıldı.

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Programda konuşan Osman Aşkın Bak, Malatya'ya önemli yatırımlar yapıldığını ifade ederek, AK Parti'nin eser siyaseti yapan bir parti olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken Bakan Aşkın Bak, “Hem dijital bağımlılık hem uyuşturucu, içki gibi kötü alışkanlıklardan gençleri uzak tutmak. Bunun için de yapılacak iş gençleri spora yönlendirmek, sporun birleştirici gücünü kullanmak ve bunun vesilesiyle sosyal bir doku oluşturmak. Kendini özgüvenini artıracak. Spor yapmak gencin özgüvenini arttırır. Takım içerisinde yer alırken görev almasını bilir. Özgüvenini paylaşır ve kendini ifade etmesini sağlar. Bütün ailelere söylüyorum, çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Bakın burada yüzme havuzları, kapalı spor salonları, yine futbol sahaları, atletizm pistleri pek çok yatırım yapıyoruz. Yeniden bir yurt inşaatına başlayacağız” dedi.

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'ROKET SESLERİNİN DUYULDUĞU CUDİ'DE RAKET SESLERİ VAR'

Bakan Bak, Terörsüz Türkiye sürecinin de önemine değinerek, sporun birleştirici gücünü kullanmanın görevleri olduğunu ifade etti. Roket seslerinin duyulduğu Cudi Dağı’nda artık spor etkinliklerinin yapıldığını aktaran Bak,' 'Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki gençlerimize verdiği önem ortada. Biz tabii Türkiye yüzyılında gençliği yüzyılı olarak, sporu yüzyılı olarak görüyoruz ve yapılan devasa yatırımlar Cumhurbaşkanımızın talimatı şu. Bütün mahallelere ve ilçelerdeki yerlere saha tesis yapacaksınız. Boş bırakmayacaksınız. Gençlerimiz sosyalleşecek, gençlerimiz spor yapacak. Ve terörsüz Türkiye'de de en önemli görevlerimizden bir tanesi bizim sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmak ve yapmak. Bakın daha önce roket seslerinin olduğu Cudi Dağlarında bugün raket sesleri var. Cudi'de Cudi Cup var. Daha geçen de yine Cudi'de güreş turnuvası yapıldı. Yani artık gençlerimizin o terörün yaptığı yıkıcı etkilerden kurtulup sporla beraber iyileştirmek çok önemli. Yine bu yaptığımız spor yatırımları depremden etkilenen gençlerimizin daha çabuk rehabilite olması için sosyalleşmesi için önem arz ediyor'' diye konuştu.

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GÜLER: FONLARDA YAŞANAN USÜLSÜZLÜKLERİN ÜZERİNE GİDİYORUZ'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yaptığı konuşmada sermaye piyasalarındaki gelişmelere değindi. Güler, ''Bakın dün Meclisimizde bir kanun çıkarttık. Son dönemlerde yaşanan sermaye piyasalarındaki ki, özellikle fonlarda yaşanan bazı olumsuz, bazı usulsüzlükler, yolsuzluklar onların üzerine gidiyoruz. Bakın çok özel bir kanunu çıkarttık. Ve mağdur olabilecek, olumsuz etkilenebilecek vatandaşlarımızın, yatırımcılarımızın da yaşadıkları bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir kanunu çıkarttık. İnşallah önümüzdeki haftayla beraber uygulamaya da geçecek. Ve sermaye piyasalarımızın çok daha güçlü, çok daha güvenilir bu tür usulsüzlüklere ve piyasa bozucu eylemlere sebebiyet verecek, engelleyecek ve bundan sonra da bunu alışkanlık edecek kimseye de fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiyesi, bizlere talimatı 86 milyon aziz milletimizin tamamına elimizdeki tüm imkanlarla beraber en yüksek seviyede hizmet etmeye devam edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Asla yorulmayacağız. Asla boş işlerle uğraşmayacağız. Muhalefetin yaptığı gibi bol vaatler, yalan yanlış ifadeler, hamaset asla yapmayacağız. Hakikatten ayrılmayacağız. Ama şunu biliyoruz ki elbette bir süreçle yaşıyoruz. Bunu da unutmuyoruz asla da unutmayacağız. Kim bize yanlış yapmışsa kimin yanımızda yöremizde olduğuna bakmaksızın Yanlışı varsa, başka hesaplar peşindeyse onların da gereğini yapacağız. Merak etmesinler. Bizlerin asla aramızda farklı niyet taşıyan, bizlere hastalık bulaştırmaya çalışanlara da izin vermeyeceğiz. Bunu da açık yüreklikle samimiyetle ifade edelim'' diye konuştu.