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        Malatya'ya yeni spor yatırımları için protokol hazırlığı

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Malatya'da Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programda, deprem sonrası yürütülen çalışmaların yanı sıra gençlik, spor ve kütüphane yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Malatya'ya yeni spor yatırımları için protokol hazırlığı

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Malatya'da Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programda, deprem sonrası yürütülen çalışmaların yanı sıra gençlik, spor ve kütüphane yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında düzenlenen 'Kardeşlikle Kenetlenen İstikrarla Güçlenen Türkiye' programına katıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğiyle Malatya'da önemli bir dönüşüm gerçekleştirildiğini ifade ederek, kentin yalnızca konut ve iş yeri ihtiyacının karşılanmasına odaklanmadıklarını, geleceğin Malatya'sını bütüncül bir anlayışla inşa ettiklerini kaydetti. Deprem sonrasında yürütülen çalışmaların ulaşım, su güvenliği, sanayi ve kültür alanlarını da kapsadığını belirten Er, kalıcı konut ve iş yerlerinin yanı sıra şehrin uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımlara ağırlık verdiklerini vurguladı.

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        "Gençlerimizin geleceği için yatırımlarımızı sürdürüyoruz"

        Deprem yaralarını sararken gençlerin geleceğini de öncelediklerini dile getiren Başkan Er, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Malatya'ya sağladığı desteklere teşekkür etti. Malatya'da yapımı devam eden spor tesislerine ilişkin bilgi veren Er, "Şu anda şehrimizde irili ufaklı 43 spor tesisi inşa ediliyor. Bu tesislerin birçoğunu bitirme aşamasına getirdik. Hazırladığımız projelerle bu sayıyı 63'e çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece gençlerimiz spor alanlarına, kütüphanelere ve sosyal tesislere çok daha kolay ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

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        "Malatya, spor ve kütüphaneler şehri olacak"

        Gençlerin eğitim, kültür ve spor imkânlarına erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Er, kent genelinde 13 yeni kütüphane için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Mevcut kütüphanelerin sunduğu imkânların yanı sıra yeni yatırımlarla gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri alanları artıracaklarını kaydeden Başkan Er, Malatya'yı spor tesisleri, kütüphaneleri ve sosyal donatı alanlarıyla daha güçlü bir şehir hâline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Malatya'ya gelen misafirlere teşekkür eden Başkan Er, kentin yeniden yapılanma sürecinde elde edilen gelişimin yerinde görülebileceğini belirterek, Malatya'nın her alanda geleceğe hazırlandığını sözlerine ekledi.

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        "Azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

        AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan da "Malatya'mızda büyük bir heyecanı, güçlü bir birlikteliği ve Türkiye Yüzyılı'nın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi. "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" anlayışı doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın düzenlendiğini kaydeden Bakan, "Malatya'mızın 13 ilçesinde eş zamanlı gerçekleştireceğimiz programlarla; milletimizle buluşacak, hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini dinleyecek, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu şehrimizin dört bir yanında paylaşacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; çeyrek asra yaklaşan siyasi birikimimiz, milletimizle kurduğumuz güçlü bağ ve teşkilatlarımızın bitmeyen heyecanıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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        "Malatya'da önemli çalışmalar yürütülüyor"

        AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Türkiye Yüzyılı programı kapsamında Malatya'da önemli bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi. Milletvekili Tüfenkci, "Gençlik ve Spor Bakanımız, hemşehrimiz Osman Aşkın Bak, her zaman destekleriyle ilimizi kalkındırdı" dedi.

        "Malatya'nın gelişim yolunda ilerlemesinden memnunuz"

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile TOKİ'de birlikte görev yaptıklarını anımsatarak, Malatya'nın deprem sonrası yeniden ayağa kalktığını ve artık yeniden koşmaya başladığını ifade etti. Malatya'nın deprem sonrası yeniden inşa sürecinde katettiği mesafeyi anlatan Güler, kentte 125 bin bağımsız bölümün inşa edildiği vurgulayarak, çalışmaların büyüklüğüne dikkati çekti. Güler, Malatya'nın yeniden ayağa kalkarak gelişim yolunda ilerlemesinden büyük memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.

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        Malatya'ya yeni yatırımlar için protokol imzalanacak

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte çalıştıklarını ifade ederek, kentte yapılan yatırımlar ve tesislerle Malatya'ya ayrı bir vizyona ulaştığını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Malatya'ya önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Osman Aşkın Bak, kent genelinde 43 spor tesisine yönelik çalışmaların yürütüldüğünü, tesislerin bir bölümünün hizmete açıldığını, bir bölümünde ise çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        Malatya'ya yeni spor tesisleri kazandırmak için hazırlıkların devam ettiğini belirten Bakan Osman Aşkın Bak, 10 gün içerisinde yeni yatırımlara ilişkin protokolün imzalanmasının planlandığını söyledi.

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        Bakan Osman Aşkın Bak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in 'Malatya kütüphaneler şehri olacak vizyonuyla gençlerin hizmetine sunduğu Şehir Kütüphanesini de överek, "Mükemmel bir kütüphane olmuş" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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