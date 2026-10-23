Hekimhan Karaçayır Göleti'nde kesin kabul tamamlandı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yapımı tamamlanan Karaçayır Göleti’nin kesin kabul işlemleri, teknik heyetin sahada gerçekleştirdiği incelemelerin ardından tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 92. Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Hekimhan Karaçayır Göleti Yapım İşi’nin kesin kabul işlemleri, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü personellerinden oluşan teknik heyet tarafından gerçekleştirildi. Sürece DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Ergün Keleş başkanlık ederken, heyette DSİ Malatya Şube Müdürü Mihraç Yuşan ile uzman teknik personel de yer aldı. Gölet alanında yapılan incelemelerin ardından kesin kabul işlemleri tamamlandı. Göletin, bölge tarımına ve yöre halkına katkı sağlaması hedefleniyor.

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DSİ 92. Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Göletimizin yöre halkımıza hayırlı olmasını diliyor, bölgemize ve ülkemize sağlayacağı katkıların bereketli olmasını temenni ediyoruz. Suyun gücü, toprağın bereketiyle buluştu" denildi.