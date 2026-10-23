Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri 12. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

        12. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla açıldı. Yaklaşık 300 yayınevi ve 300 yazarın yer aldığı fuarda,350 imza etkinliğinin yanı sıra 75 konferans söyleşi ve panel düzenlenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:38 Güncelleme:
        12. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla açıldı. Yaklaşık 300 yayınevi ve 300 yazarın yer aldığı fuarda,350 imza etkinliğinin yanı sıra 75 konferans söyleşi ve panel düzenlenecek.

        Orduzu Mişmiş Park Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen açılış programına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci , Abdurrahman Babacan ile yazarlar ve kitapseverler katıldı.

        Açılışta konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bu yıl "Kitapla Güçlenen Şehir" temasıyla düzenlenen fuarın Türkiye'nin önemli kitap fuarları arasında yer aldığını belirtti. Fuarda yaklaşık 300 yayınevi ve 300 yazarın okurlarla buluşacağını ifade eden Er, 10 gün boyunca gerçekleştirilecek 350 imza etkinliği ile 75 konferans, söyleşi ve panelin edebiyat ve düşünce dünyasının farklı alanlarını kitapseverlerle buluşturacağını kaydetti.

        REKLAM

        6 Şubat depremlerinin Malatya'da büyük yıkıma neden olduğunu hatırlatan Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, bakanların çalışmaları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve vatandaşların dayanışmasıyla şehrin yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi. Malatya'da 125 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini ifade eden Er, çalışmaların yalnızca konut yapımıyla sınırlı kalmadığını, şehrin geleceğe yönelik yeniden planlandığını söyledi.

        "Kitap iyi bir dost"

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise kitap okumayı çok sevdiğini belirterek küçük yaşlardan itibaren kitapları kendisine dost edindiğini söyledi. İstanbul'daki sahaflardan sık sık kitap aldığını anlatan Bakan Bak, basılı kitapların kokusu sayfalar arasına bırakılan notlar ve okuma deneyiminin kendine özgü bir yeri olduğunu ifade etti. Kitapların insanların zihnini ve bakış açısını geliştirdiğini kaydeden Bak, özellikle çocukların kitaplarla buluşturulmasının önemine değindi. Ailelere çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmaları ve bu konuda örnek olmaları çağrısında bulunan Bak, kitapların insanlara farklı dünyaların kapılarını açtığını belirtti.

        REKLAM

        "Malatya'da 13 kütüphane daha yapılıyor"

        Malatya'daki kütüphane yatırımlarına da değinen Bakan Bak, kentte 24 saat hizmet veren bir kütüphanenin gençlerin kullanımına sunulduğunu 13 kütüphanenin daha yapımının sürdüğünü kaydederek, " Özellikle de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 650 tane Gençlik Merkezimiz var. İnşaatların bir kısmı da devam ediyor, yenileri devam ediyor. 650 tane faaliyet var, her birinde kütüphane var, her birinde çocuklarımızın çalışacağı ortamlar var" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Bakan Bak ve beraberindeki protokol üyeleri fuar alanındaki stantları gezerek yayınevlerinin çalışmalarını inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!

        Benzer Haberler

        Bakan Aşkın Bak: Terörsüz Türkiye sürecinde sporun birleştirici gücünü kull...
        Bakan Aşkın Bak: Terörsüz Türkiye sürecinde sporun birleştirici gücünü kull...
        Hekimhan Karaçayır Göleti'nde kesin kabul tamamlandı
        Hekimhan Karaçayır Göleti'nde kesin kabul tamamlandı
        Başkan Geçit: "Taleplere hızlı ve pratik çözümler üretiyoruz"
        Başkan Geçit: "Taleplere hızlı ve pratik çözümler üretiyoruz"
        Malatya 12. Kitap Fuarı açıldı
        Malatya 12. Kitap Fuarı açıldı
        Bakan Bak: "Malatya'da 43 spor yatırımı sürüyor, yenileri yolda"
        Bakan Bak: "Malatya'da 43 spor yatırımı sürüyor, yenileri yolda"
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda kon...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda kon...