12. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla açıldı. Yaklaşık 300 yayınevi ve 300 yazarın yer aldığı fuarda,350 imza etkinliğinin yanı sıra 75 konferans söyleşi ve panel düzenlenecek.

Orduzu Mişmiş Park Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen açılış programına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci , Abdurrahman Babacan ile yazarlar ve kitapseverler katıldı.

Açılışta konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bu yıl "Kitapla Güçlenen Şehir" temasıyla düzenlenen fuarın Türkiye'nin önemli kitap fuarları arasında yer aldığını belirtti. Fuarda yaklaşık 300 yayınevi ve 300 yazarın okurlarla buluşacağını ifade eden Er, 10 gün boyunca gerçekleştirilecek 350 imza etkinliği ile 75 konferans, söyleşi ve panelin edebiyat ve düşünce dünyasının farklı alanlarını kitapseverlerle buluşturacağını kaydetti.

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6 Şubat depremlerinin Malatya'da büyük yıkıma neden olduğunu hatırlatan Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, bakanların çalışmaları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve vatandaşların dayanışmasıyla şehrin yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi. Malatya'da 125 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini ifade eden Er, çalışmaların yalnızca konut yapımıyla sınırlı kalmadığını, şehrin geleceğe yönelik yeniden planlandığını söyledi.

"Kitap iyi bir dost"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise kitap okumayı çok sevdiğini belirterek küçük yaşlardan itibaren kitapları kendisine dost edindiğini söyledi. İstanbul'daki sahaflardan sık sık kitap aldığını anlatan Bakan Bak, basılı kitapların kokusu sayfalar arasına bırakılan notlar ve okuma deneyiminin kendine özgü bir yeri olduğunu ifade etti. Kitapların insanların zihnini ve bakış açısını geliştirdiğini kaydeden Bak, özellikle çocukların kitaplarla buluşturulmasının önemine değindi. Ailelere çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmaları ve bu konuda örnek olmaları çağrısında bulunan Bak, kitapların insanlara farklı dünyaların kapılarını açtığını belirtti.

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"Malatya'da 13 kütüphane daha yapılıyor"

Malatya'daki kütüphane yatırımlarına da değinen Bakan Bak, kentte 24 saat hizmet veren bir kütüphanenin gençlerin kullanımına sunulduğunu 13 kütüphanenin daha yapımının sürdüğünü kaydederek, " Özellikle de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 650 tane Gençlik Merkezimiz var. İnşaatların bir kısmı da devam ediyor, yenileri devam ediyor. 650 tane faaliyet var, her birinde kütüphane var, her birinde çocuklarımızın çalışacağı ortamlar var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Bakan Bak ve beraberindeki protokol üyeleri fuar alanındaki stantları gezerek yayınevlerinin çalışmalarını inceledi.