Bakan Bak'tan Melekbaba Spor Tesisi'ne tam not

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 58 dönüm alan üzerine inşa edilen Melekbaba Spoe Tesisi'nde incelemede bulundu. Bakan Bak, "Melekbaba'ya müthiş bir tesis olmuş" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in 'Malatya sporun şehri olacak vizyonuyla hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan Melekbaba Spor Kompleksinin yapımı tamamlandı. 58 dönüm alan üzerine inşa edilen Melekbaba Spor Kompleksinde; FIBA standartlarında bin kişilik kapalı spor salonu, bin 500 taraftar kapasiteli UEFA standartlara uygun spor sahası, kapalı halı saha, voleybol ve basketbol sahası, tenis kortu, bocce sahası, Türkiye'de ilk salon hokeyi sahası, bütün minder sporlarının yapılacağı cep salonlar, yeşil alan ve yürüyüş parkuru yer alıyor.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın desteğiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 10 dönüm yeşil alanın bulunduğu Melekbaba Spor Tesisinde incelemede bulundu. Bakan Bak, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte salonu dolduran yüzlerce sporcuyla bie araya geldi. Sporculara sohbet edip fotoğraf çektiren Bakan Bak, attığı basketlerle büyük alkış aldı. Bakan Osman Aşkın Bak daha sonra Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Kapalı Hokey Sahasında sporcularla hokey oynadı. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de atış gerçekleştirdi.

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Bakan Bak, daha sonra standartlara uygun olarak yapılan sentetik futbol sahasında tekvando gösterisini izleyerek, penaltı atışı yaptı. Bakan Bak'ın penaltı golleri büyük alkış aldı. Eskrim, badminton ve okçuluk gösterilerini de izleyen Bakan Osman Aşkın Bak, sporcularla bol bol fotoğraf çektirdi.

Tesisi beğendiğini dile getiren Bakan Osman Aşkın Bak, "Melekbaba'ya müthiş bir tesis olmuş. Güzel bir tesis. Mahallenin çocukları gelsin burayı doldursun. Böyle bir kompleks yok, harika bir hizmet" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise kentin her noktasına spor tesisi ve gençlik merkezleri inşa ettiklerini aynı zamanda onlarca kütüphane yaptıklarını ifade etti.

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Ampute Futbol Süper Liginde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı tarafından Bakan Bak'a üzerinde isminin yazılı olduğu 44 numaralı forma hediye edildi.