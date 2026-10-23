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        Keskin'den iki ayrı çağrı: "Dükkân sahipleri makul olsun, esnaf çarşıya dönsün"

        Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberindeki oda başkanlarıyla birlikte yeni Malatya çarşısında iş yerlerini açarak ticari faaliyetlerine başlayan esnaf ve sanatkarları ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:18 Güncelleme:
        Keskin'den iki ayrı çağrı: "Dükkân sahipleri makul olsun, esnaf çarşıya dönsün"

        Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberindeki oda başkanlarıyla birlikte yeni Malatya çarşısında iş yerlerini açarak ticari faaliyetlerine başlayan esnaf ve sanatkarları ziyaret etti.

        Esnafa hayırlı olsun dileklerini ileten, sorun ve taleplerini dinleyen Keskin, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da ticari hayatın yeniden canlanması için hem iş yeri sahiplerine hem de esnafa çağrıda bulundu. Dükkân sahiplerinden kira taleplerinde makul davranmalarını isteyen Keskin, "Bu depremi birlikte yaşadık, çöken şehirde birlikte enkaz altında kaldık, birlikte yaralandık. İş yeri sahipleri 4 yılın bedelini 1 yılda istememeli" dedi.

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        Esnafın da bir an önce yeni çarşıdaki iş yerlerine taşınarak ticarete başlaması gerektiğini belirten Keskin, Malatya'nın yeniden ayağa kalkmasında çarşı merkezinin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, oda başkanlarıyla birlikte yeni Malatya çarşısında ziyaretlerde bulunarak iş yerlerini açan esnaf ve sanatkârlarla bir araya geldi.Yeni iş yerlerinde ticari faaliyetlerine başlayan esnafa hayırlı olsun dileklerini ileten Keskin, ziyaret sırasında esnafın karşılaştığı sorunları ve beklentilerini dinledi. Görüşmelerde, çarşı merkezinde ticari hayatın yeniden başlaması, esnafın iş yerlerine taşınması ve kira ücretlerinin makul seviyelerde tutulması konuları üzerinde durdu.

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        6 Şubat depremlerinin yalnızca belirli bir kesimi değil, Malatya'da yaşayan herkesi etkilediğini hatırlatan Keskin, deprem sonrasında yaşanan ekonomik ve ticari sıkıntıların aşılmasında karşılıklı anlayışın önemine dikkat çekti. Malatya'da çarşı kültürünün ve ticari hareketliliğin yeniden güçlenmesi gerektiğini belirten Keskin, iş yeri sahiplerinin de esnafın içinde bulunduğu şartları dikkate alarak hareket etmesini istedi.

        Depremin Malatya'da yaşayan bütün kesimleri etkilediğini vurgulayan MESOB Başkanı Şevket Keskin, iş yeri sahiplerine seslenerek yaşanan kayıpların ve ortak acıların unutulmaması gerektiğini söyledi. Mal ve mülkün saniyeler içerisinde yok olabildiğinin 6 Şubat depremlerinde görüldüğünü ifade eden Keskin, kira ücretlerinin belirlenmesinde bu gerçeğin göz önünde bulundurulmasını istedi.

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        Keskin, "6 Şubat depremini Malatya'da bulunan herkes yaşadı. Sadece iş yeri sahipleri yaşamadı. İş yeri sahipleri, malın ve mülkün saniyeler içinde kaybolduğu bir dünyada yaşandığını unutmadan kira ücretlerini istemeli. Bu depremi birlikte yaşadık, çöken şehirde birlikte enkaz altında kaldık, birlikte yaralandık" dedi.

        Depremde yaşanan acıların ortak olduğunu hatırlatan Keskin, Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecinde iş yeri sahipleriyle esnafın birbirlerinin şartlarını dikkate alması gerektiğine işaret etti.

        Yeni Malatya çarşısındaki iş yerlerinin kira ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Keskin, dükkan sahiplerinden taleplerinde ölçülü davranmalarını istedi. Esnafın bedelsiz iş yeri beklentisi içerisinde olmadığını, ancak talep edilen kiraların makul olması gerektiğini belirten Keskin, özellikle depremin ardından ticari hayatını yeniden kurmaya çalışan esnafın durumunun dikkate alınmasını istedi.

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        Keskin, "İş yeri sahipleri 4 yılın bedelini 1 yılda istememeli. Kimse bedava yer istemiyor ama makul olmalı. Ev kiraları 1 yıl öncesine göre Malatya'da aşağıya çekildi, dükkân sahipleri bunu unutmasın" ifadelerini kullandı.

        Malatya'da konut kiralarının bir yıl öncesine göre gerilediğini belirten Keskin, dükkan sahiplerinin de kira taleplerini değerlendirirken bu durumu göz önünde bulundurması gerektiğini ifade etti.

        Malatya'da yaşanan depremin bütün kesimlerin hayatını etkilediğini yineleyen Keskin, dükkân sahiplerinin kira taleplerinde esnafın yaşadığı süreci göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.Kira ücretlerinin esnafın yeniden iş yapabilmesine imkân sağlayacak düzeylerde olması gerektiğini savunan Keskin, deprem öncesi ve sonrasında yaşanan kayıpların unutulmaması çağrısında bulundu.

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        Keskin, "Esnafımız ise bir an önce çarşı merkezine taşınarak ticari hayatına bismillah diyerek yeniden başlamalı. Malatya ticareti çarşıda yaşanıyor." Keskin, çağrısını şu sözlerle sürdürdü: "Esnafımızı yeni çarşımızda Malatya'mızın yeniden ayağa kalktığını göstererek, ışıklarıyla bu şehri yeniden aydınlatmaya, karanlık günlerin unutulduğunu göstermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

        MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Malatya'mızın yeniden ayağa kalkmasında büyük emek ve katkıları olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Valimiz Seddar Yavuz'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e, ilçe belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve bürokratlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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