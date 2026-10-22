Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ikincisinde yıkılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Dağdeviren Apartmanı davasında 4 sanığa hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikincisinde, Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi Dışbudak Sokak'ta bulunan 5 katlı Dağdeviren Apartmanı yıkılmıştı. Binanın enkazında kalan N.K. (71), T.K. (44) ve S.A. (62) hayatını kaybederken, B.B.A. ise yaralanmıştı. Binanın müteahhidi İ.H.S.'nin yıkımdan önce hayatını kaybettiği belirlenmişti. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıkların ve taraf avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını aldıktan sonra kararını açıkladı.

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Mahkeme heyeti, binanın fenni mesulü mimar A.T.Ü. ile statik sorumlusu inşaat mühendisi B.Y.'ye "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Dosyadaki proje evraklarında imzaları bulunan dönemin belediye personeli M.B. ve A.Ö. ise 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına da karar verdi. Davanın sanıklarından A.T.Y.'nin ise yargılama sürecinde hayatını kaybettiği belirtildi.