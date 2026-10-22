Hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından 8 bıçak darbesiyle öldürüldü (2)

Polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı otomobilde yapılan aramada suç aleti bıçağa incelenmek üzere el koydu.

Eşi Perihan Akbulut'u bıçakla öldürüp olay yerinden kaçan Hasan Akbulut, polis ekipleri tarafından fark edildiğini anlayınca olayda kullandığı bıçakla kendisini boğazından yaraladı. Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi'nde yaralı olarak yakalanan Akbulut, bölgeye çağrılan ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan Akbulut, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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