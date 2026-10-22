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        Karakaya Barajı'nda 3 ilin sınırlarının kesiştiği nokta dronla görüntülendi

        Fırat Nehri üzerinde kurulu Karakaya Barajı'nın Malatya, Elazığ ve Diyarbakır sınırlarının kesiştiği noktada kalan ve doğal güzelliğiyle dikkati çeken bölümü, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Karakaya Barajı'nda 3 ilin sınırlarının kesiştiği nokta dronla görüntülendi

        Fırat Nehri üzerinde kurulu Karakaya Barajı'nın Malatya, Elazığ ve Diyarbakır sınırlarının kesiştiği noktada kalan ve doğal güzelliğiyle dikkati çeken bölümü, dronla görüntülendi.

        Malatya'nın Doğanyol, Elazığ'ın Maden ve Diyarbakır'ın Çüngüş ilçeleri arasında uzanan Karakaya Barajı, etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Bölge, doğal olarak yetişen meşe, menengiç ve alıç ağaçları ile sumak gibi bitkilerin oluşturduğu örtüsüyle fotoğraf tutkunlarına güzel manzaralar sunuyor.

        Brezilya, Paraguay ve Arjantin sınırlarının Parana ve Iguazu nehirlerinin birleştiği noktada buluştuğu bölgeye benzetilen Karakaya Baraj Gölü'nün üç ilin sınırlarının kesiştiği kesimi, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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