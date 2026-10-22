Malatya'da yaban keçileri görüntülendi

İlçeye bağlı Çimenlik Mahallesi'nde dağlık alanda görülen yaban keçileri çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Dağlık alanda bir süre dolaşan yaban keçileri, daha sonra gözden kayboldu. Koruma altındaki yaban keçilerinin son dönemlerde bölgede daha sık görülmeye başladığı belirtildi.

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