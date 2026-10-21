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        Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı, viyadükte trafik kilitlendi

        Malatya'da yolcu otobüsü ile nakliye kamyonunun çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle viyadükte trafik yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı, viyadükte trafik kilitlendi

        Malatya'da yolcu otobüsü ile nakliye kamyonunun çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle viyadükte trafik yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı.

        Kaza, akşam saatlerinde MalatyaAnkara karayolu üzerindeki Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyreden 62 CAN 87 plakalı Mercedes marka Tunceliler firmasına ait yolcu otobüsüne, aynı yönde ilerleyen 44 PT 319 plakalı nakliye kamyonu çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın ardından otobüsteki yolcular panik yaşayarak araçtan indi. Kaza nedeniyle viyadükte trafik yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların vinç ve çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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