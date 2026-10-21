Yeşilyurt Belediyesinin 2027 yılı bütçesi 8 milyar TL'yi aştı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2027 yılı gelir ve gider bütçesini 8 milyar 6 milyon 629 bin TL olarak kabul etti.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nın ikinci birleşimini Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye hizmet binasındaki Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2027 yılı bütçesi başta olmak üzere çeşitli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2027 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Yeşilyurt Belediyesinin 2027 yılı bütçesi 8 milyar 6 milyon 629 bin TL olarak belirlendi.

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Mecliste ayrıca 2027 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve belediye ücret tarifesi görüşülerek karara bağlanırken, imarla ilgili gündem maddeleri değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi.

Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulacak

Toplantıda belediyenin kurumsal yapısına yönelik kararlar da alındı. Bu kapsamda Etüt ve Proje Müdürlüğünün kurulması teklifi meclis üyelerince kabul edildi.

Kaynarca Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan bir taşınmazın ise Diyanet İşleri Başkanlığına 5 yıl süreyle tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Tahsis protokolünün imzalanması için Belediye Başkanı İlhan Geçit'e yetki verildi.

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Yeşilyurt Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısı 4 Kasım’da saat 14.00'te yapılacak.