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        İnönü Üniversitesi'nde dayanışma ve paylaşma ruhu aşureyle buluştu

        İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından paylaşmanın, bereketin ve birlikteliğin simgesi olan aşure geleneğini yaşatmak amacıyla aşure ikramı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 08:38 Güncelleme:
        İnönü Üniversitesi'nde dayanışma ve paylaşma ruhu aşureyle buluştu

        İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından paylaşmanın, bereketin ve birlikteliğin simgesi olan aşure geleneğini yaşatmak amacıyla aşure ikramı gerçekleştirildi.

        Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik Merkezi Derslikler önünde düzenlendi. Etkinliğe; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Nihad Şad, Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile Prof. Dr. Ali Özer, Genel Sekreter Abuzer Kalkan, Genel Sekreter Yardımcıları Yaşar Kalkan ile Ömer Çelik, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç, öğrenciler ve üniversite personeli katıldı.

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        Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın yanı sıra rektör yardımcıları, genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının aşure ikramında bulunduğu etkinlikte, birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesi amaçlandı. Samimi ve sıcak bir atmosfere sahne olan etkinlik, üniversite ailesini bir araya getirerek paylaşma kültürünün yaşatılmasına ve kurum içindeki dayanışma bağlarının güçlenmesine katkı sağladı.

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