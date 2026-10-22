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        Yazıhan'da öğretmenler yapay zekanın eğitimdeki rolünü konuştu

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde düzenlenen "Öğretmenlerle Kahve Molası" programında, yapay zekânın eğitim süreçlerine etkisi ve öğretmenlik mesleğinin geleceği ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Yazıhan'da öğretmenler yapay zekanın eğitimdeki rolünü konuştu

        Malatya’nın Yazıhan ilçesinde düzenlenen "Öğretmenlerle Kahve Molası" programında, yapay zekânın eğitim süreçlerine etkisi ve öğretmenlik mesleğinin geleceği ele alındı.

        Malatya’nın Yazıhan ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Hamit Kapan, "Öğretmenlerle Kahve Molası" programı kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi. Programda, "Öğretmenlik mesleğini yapay zeka ile birlikte gelecekte neler bekliyor?" sorusu gündeme taşındı.

        Öğretmenler, sınıf içi iletişim, öğrenci motivasyonu, eğitimde karşılaşılan sorunlar ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

        Programda ayrıca yapay zekanın eğitim süreçlerine etkisi, teknolojinin öğretmenin rolünü nasıl dönüştürebileceği ve gelecekte eğitim alanında yaşanabilecek değişimler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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