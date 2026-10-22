Yazıhan'da öğretmenler yapay zekanın eğitimdeki rolünü konuştu

Programda ayrıca yapay zekanın eğitim süreçlerine etkisi, teknolojinin öğretmenin rolünü nasıl dönüştürebileceği ve gelecekte eğitim alanında yaşanabilecek değişimler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Hamit Kapan, "Öğretmenlerle Kahve Molası" programı kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi. Programda, "Öğretmenlik mesleğini yapay zeka ile birlikte gelecekte neler bekliyor?" sorusu gündeme taşındı.

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