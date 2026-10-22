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        Malatya'da eşini bıçakla öldüren zanlı yakalandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde eşini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Malatya'da eşini bıçakla öldüren zanlı yakalandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde eşini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Yavuz Selim Mahallesi’nde, Perihan A. ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi H.A. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, bıçakla eşini yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Perihan A, müdahale rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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