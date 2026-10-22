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        Başkan Er: "Şehrimizin geleceğini sanayi, turizm ve alt yapısıyla daha da güçlendiriyoruz"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler' konulu zirveye katıldı. Başkan Er, deprem sonrası şehrin yeniden inşa sürecinde gençlere yönelik yatırımlara öncelik verdiklerini belirterek, Malatya'yı sporun, kültürün ve eğitimin öne çıktığı bir şehir haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Başkan Er: "Şehrimizin geleceğini sanayi, turizm ve alt yapısıyla daha da güçlendiriyoruz"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler' konulu zirveye katıldı. Başkan Er, deprem sonrası şehrin yeniden inşa sürecinde gençlere yönelik yatırımlara öncelik verdiklerini belirterek, Malatya'yı sporun, kültürün ve eğitimin öne çıktığı bir şehir haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        İstanbul'da düzenlenen zirvede, 'Şehirlerde Gençlik ve Spor' konulu panelde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Malatya'nın yalnızca yeniden inşa edilmediğini, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek modern ve çok merkezli bir şehir olarak planlandığını belirtti. Başkan Er, Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve bakanlıkların yoğun gayretlerinin önemli rol oynadığını ifade etti. Yerel yönetimlerle merkezi idare arasında güçlü bir koordinasyon bulunduğunu vurgulayan Başkan Er, yürütülen çalışmalarla şehrin geleceğinin yeniden şekillendirildiğini kaydetti.

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        "Malatya'da 125 bin bağımsız bölüm inşa edildi"

        6 Şubat depremlerinde Malatya'nın ağır hasar alan şehirlerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Sami Er, kentte yürütülen çalışmaların büyüklüğüne dikkat çekti. Malatya'da yaklaşık 125 bin bağımsız bölümün, konut ve iş yerleriyle birlikte hayata geçirildiğini belirten Başkan Er, bu sürecin yalnızca yapıların yeniden yapılmasından ibaret olmadığını ifade etti. Yeni yerleşim alanları planlanırken Malatya'nın demografik yapısının korunmasına önem verdiklerini belirten Başkan Er, vatandaşların komşularından ve akrabalarından kopmadan, alıştıkları sosyal çevrelerde yaşamlarını sürdürebilmeleri için planlamalar yapıldığını dile getirdi.

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        "Malatya'yı çok merkezli bir şehir haline getiriyoruz"

        Malatya'nın geçmişte tek merkezli bir şehir yapısına sahip olduğunu belirten Başkan Er, eski çarşı merkezinin büyük ölçüde zarar görmesinin şehrin sosyal ve ekonomik hayatını da etkilediğini ifade etti. Yeni planlamayla bu yapının değiştirildiğini kaydeden Er, farklı bölgelerde yeni yaşam ve ticaret merkezleri oluşturulduğunu söyledi. Şehircilik çalışmalarında sosyal ve ekonomik ayrışmayı azaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Sami Er, özellikle çevre yolunun alt ve üst kesimleri arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak modern yerleşim alanlarının oluşturulmasına önem verdiklerini belirtti.

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        ASELSAN'ın ilk yerli ve milli telefonu Malatya'da üretilecek

        Malatya'nın yeniden yapılanma sürecinde sanayi alanlarının da kapsamlı biçimde ele alındığını ifade eden Başkan Er, şehir merkezinde hasar gören ve zamanla çöküntü alanlarına dönüşen sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Sanayide verimliliği ve ekonomik hareketliliği artırmak amacıyla sektörel kümelenmeyi esas aldıklarını belirten Er; mobilya, tekstil, metal ve döküm gibi farklı sektörlerin belirli alanlarda bir araya getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Gıda toptancılarından depolama alanlarına kadar farklı sektörlerin ihtiyaçlarının da planlamaya dahil edildiğini aktaran Er, bu çalışmaların Malatya'nın üretim kapasitesini güçlendireceğini vurguladı. Başkan Er, kentte geleceğin sanayisini oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, ASELSAN'ın ilk yerli ve milli telefonu Malatya'da üreteceğini de müjdeledi.

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        "Malatya'nın geleceğini bütüncül bir anlayışla planlıyoruz"

        Yaklaşık 30 yıllık belediyecilik tecrübesini Malatya'nın yeniden yapılanma sürecine yansıttıklarını belirten Başkan Er, şehircilik, ulaşım, sanayi, turizm ve ekonomik gelişimin birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini ifade etti. Malatya'da 35 milyar liralık altyapı çalışması yaptıklarını aktaran Başkan Er, bunun yanında ulaşım konusunda ciddi bir çalışma yürüttüklerini de söyledi.

        Malatya sanayisine ve turizmine büyük önem

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin geleceğini sanayi, turizm ve altyapı yatırımlarıyla güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Malatya'nın tarihi ve kültürel değerlerini turizmle buluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Sami Er, gastronomiden kültür ve sanata, spordan uluslararası organizasyonlara kadar farklı alanlarda şehrin tanıtımına katkı sunan etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Arslantepe'nin tarihi ve kültürel mirasını ön plana çıkardıklarını belirten Başkan Er, Arslantepe Yarı Maratonu, dağ bisikleti organizasyonları, Kültür Yolu Festivali ve satranç turnuvaları gibi etkinliklerle Malatya'nın turizm potansiyelini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Er, şehrin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere tanıtarak Malatya'yı önemli bir turizm destinasyonu haline getirmek istediklerini vurguladı.

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        "Malatya'nın altyapısını baştan yeniliyoruz"

        Şehrin gelişimi için altyapı yatırımlarına da büyük önem verdiklerini belirten Başkan Er, Malatya'da kapsamlı bir altyapı yenileme çalışması yürüttüklerini söyledi. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları başta olmak üzere altyapı sistemlerinin yenilendiğini kaydeden Başkan Er, "Malatya'da yalnızca üstyapıyı değil, şehrin geleceğini doğrudan ilgilendiren altyapıyı da yeniliyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla mevcut altyapı sistemlerini modernize ediyor, şehrimizi uzun yıllar hizmet verecek bir yapıya kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Gençlere spor ve kütüphaneler inşa ediyoruz"

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        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya'yı yeniden imar ve inşa ederken yalnızca binalarımızı değil, geleceğimizi de inşa ediyoruz. Bu geleceğin en önemli unsuru ise gençlerimiz. Bir taraftan deprem sonrası şehrimizi ayağa kaldırırken diğer taraftan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim, spor, kültür ve sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımları hayata geçiriyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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