Malatya'da eşini öldürüp, intihara kalkışan şahıs hayatını kaybetti

Malatya'da eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra polis ekiplerince sıkıştırıldığı araçta intihara kalkışan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Akbulut (63) ile eşi Perihan Akbulut (61) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Akbulut, eşini karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın yere yığılırken, Hasan Akbulut araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Perihan Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Hasan Akbulut, Gönültaş Caddesi üzerinde polis ekiplerince sıkıştırıldı. Aracının içerisinde boğazını bıçakla keserek intihara kalkışan şahıs, sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Akbulut, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

REKLAM

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.