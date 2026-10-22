Battalgazi Belediyesi konteynerlerin kaldırıldığı alanlarda temizliği sürdürüyor

Battalgazi Belediyesi, yeni iş yerlerinin teslim edilmesiyle kaldırılan geçici konteyner çarşılarının bulunduğu alanlarda temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Öğretmenevi Konteyner Çarşısı’nın kaldırılmasının ardından trafiğe açılan alan, ekipler tarafından temizlenerek yıkandı.

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin ardından esnafın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla kurulan geçici konteyner çarşıları, kalıcı iş yerlerinin teslim edilmesiyle birlikte kaldırılıyor. Deprem sonrası tahliye, taşınma ve geçici yerleşim süreçlerinde vatandaşlara destek sağlayan Battalgazi Belediyesi, esnafın yeni dükkânlarına geçişiyle boşalan alanlarda da temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Öğretmenevi Konteyner Çarşısı’nın bulunduğu alanda çalışma gerçekleştirdi. Esnafa yeni iş yerlerinin teslim edilmesi üzerine kaldırılan konteynerlerin ardından alanda kalan atıklar toplandı. Süpürme işleminin ardından yıkama çalışması yapan ekipler, trafiğe açılan alanı yıkayarak temizledi.