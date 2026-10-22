İPTAL - "Malatya'da eşini bıçakla öldüren zanlı yakalandı" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberimizi yayımlıyoruz.

Olay yerinden kaçan ve kendini bıçakla yaralayan Hasan Akbulut, ambulansla kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Perihan Akbulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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