Malatya Kitap Fuarı için ücretsiz ulaşım desteği verilecek

Doğu istikametinden fuara gitmek isteyen vatandaşlar için de Hazar Kız Öğrenci Yurdu önünden ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

Bu kapsamda, eski belediye alanından saat 09.00'dan itibaren her saat başı otobüs kaldırılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 12. Kitap Fuarı yarın ziyaretçilerine kapılarını açacak.

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