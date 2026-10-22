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        Malatya Kitap Fuarı için ücretsiz ulaşım desteği verilecek

        Malatya'da yarın açılacak 12. Kitap Fuarı'na gidecek vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Malatya Kitap Fuarı için ücretsiz ulaşım desteği verilecek

        Malatya'da yarın açılacak 12. Kitap Fuarı'na gidecek vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 12. Kitap Fuarı yarın ziyaretçilerine kapılarını açacak.

        Bu kapsamda, eski belediye alanından saat 09.00'dan itibaren her saat başı otobüs kaldırılacak.

        Doğu istikametinden fuara gitmek isteyen vatandaşlar için de Hazar Kız Öğrenci Yurdu önünden ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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